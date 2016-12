Eurokok Martin Blöte op 70-jarige leeftijd overleden

Hij was bekend geworden bij het RTV Noord-Holland Van Zuks Dus. Blöte was geruime tijd ziek. Dat schrijft RTV Noord-Holland. Blöte maakte met zijn programma altijd veel los. De kijker had maar twee mogelijkheden: of men hield van hem, of men haatte hem.

Op zijn eigen manier liet Martin Blöte hoe je moet koken: simpel, snel en vooral niet moeilijk doen. Hij was soms grof in de mond, maar altijd eerlijk. Samen met cameraman Erik dijkstra werd Martin een bekende Noord-Hollander. Zijn definitieve doorbraak kwam toen Martin uitlegde hoe je een gehaktbal Kiekeboe moet maken.