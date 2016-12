Supermarkten nu ook massaal open op 1e kerstdag

Supermarkten open op 1e kerstdag? Het is bijna 'normaal'.

Het aantal supermarkten dat dit jaar op Eerste en Tweede Kerstdag opent is enorm gestegen ten opzicht van vorig jaar. Eerste Kerstdag valt dit jaar op een zondag en met ruim 700 geopende supermarkten lijkt het wel een normale koopzondag. Niet eerder waren er zó veel supermarkten geopend. In 2015 waren er op Eerste Kerstdag 400 supers geopend, in 2014 'slechts' 200, en nu dus 700.

Dat supermarkten op Tweede Kerstdag hun deuren openen is al redelijk ingeburgerd, hoewel ook dit aantal in 2016 fors is toegenomen met ruim 2800 geopende supers. Ruim 70% van de onderzochte supermarkten zal dus haar deuren openen op Tweede Kerstdag, dit is een toename van 17% ten opzichte 2015.

Grote ketens liepen voorop, geopend aantal kleinere supers fors toegenomen

Grootgrutters Albert Heijn en Jumbo hebben verreweg het meeste aantal vestigingen open op Eerste Kerstdag. Albert Heijn is die dag open met ruim 160 vestigingen (17%), Jumbo heeft ruim 140 vestigingen open (25%). Opvallend is dat kleinere ketens ook steeds meer vestigingen openen. Vomar is dit jaar koploper en opent 87% van haar vestigingen, gevolgd door Jan Linders met 53% en Dirk met 40%.

Ruime belangstelling om te winkelen tijdens kerst

Op openingstijden.nl zien we een ruime belangstelling om te winkelen tijdens de Kerst. Dit geld niet uitsluitend voor het winkelen bij supermarkten, we zien ook steeds meer belangstelling voor de openingstijden van o.a. bouwmarkten tijdens de Kerstdagen. De cijfers in deze branche zijn niet te vergelijken met die van de supermarkten, slechts een enkele bouwmarkt is geopend op Eerste Kerstdag. Op Tweede Kerstdag is het merendeel van de bouwmarkten wel geopend.