Vier lichtgewonden bij grote brand Zevenaar

In Zevenaar heeft in de nacht van zaterdag op zondag een zeer grote brand gewoed. De brand woedde bij een garagebedrijf aan de Edisonstraat. Bij de brand raakte vier mensen lichtgewond.

Rond 2.30 uur werd de brand ontdekt. Bij aankomst van de brandweer was de brand al uitslaand. De brandweer kon niet voorkomen dat de brand oversloeg naar twee aangrenzende meubelstoffeerders en een beddenwinkel. Van het pand is na de brand weinig meer over. De brandweer kreeg bij de brandbestrijding hulp van omliggende korpsen. Vier personen, waaronder twee agenten, hadden rook ingeademd en werden ter controle naar een ziekenhuis overgebracht. Inmiddels zijn ze weer thuis.

Ten tijde van de brand ontstond op de naastgelegen A12 een ongeval met meerdere voertuigen. De aanrijding is mogelijk ontstaan omdat zwarte rookpluimen over de snelweg heen trok. Bij dat ongeluk raakte één persoon gewond.

De brandweer was zondagochtend nog druk met nablus-werkzaamheden.