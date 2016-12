Brand in woning Emmer Compascuum

In Emmer Compascuum heeft zondagmiddag een brand gewoed in een woning. De brand woedde in een woning aan de Twijnstop in Emmer Compascuum.

Door nog onbekende oorzaak was brand in de keuken ontstaan. De bewoners hebben veilig de woning kunnen verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Onbekend is nog of de bewoners terug kunnen naar de woning.