Pieterburen overspoelt met telefoontjes over huilers

Zeehondencentrum Pieterburen heeft de eerste witte pup van deze winter opgevangen. Het diertje lag op een weg in de buurt van Den Helder. Lokale vrijwilligers hebben het jonge Grijze zeehondje een tijd lang in de gaten gehouden, mede omdat er echt veel voorbijgangers dichtbij kwamen. Hierdoor kroop het verwarde diertje steeds dichter naar de weg toe. Vanwege de gevaarlijke situatie die ontstond is er in overleg met Pieterburen besloten het diertje op te vangen. Het vrouwtje is Tió genoemd, naar de Catalaanse kersttraditie.

Telefoon roodgloeiend

De telefoon stond op eerste kerstdag de hele dag roodgloeiend in Zeehondencentrum Pieterburen, vanaf middernacht was het al raak. Veel mensen waren op pad en dezelfde zeehonden werden meermaals gemeld, zoals de inmiddels beroemde “nummer 57”. Dit is een groot Grijze zeehondenvrouwtje met een kenmerkend brandmerk op haar rug. Zij was gaan slapen op een weg, ook al in de buurt van Den Helder. Ondanks de drukte geeft strandingscoördinator Arnout de Vries het publiek een compliment: “mensen houden goed afstand en bellen ons, beter kunnen we het niet hebben”. Daarnaast zorgen ook de lokale vrijwilligers van de Eerst Hulp Bij Zeezoogdieren er voor dat de dieren niet in gevaar komen en staan verschillende dierenambulance teams klaar voor vervoer. “Zij doen dit ook gewoon op eerste kerstdag, geweldig!”

Houdt afstand

Zeehondencentrum Pieterburen roept op tot afstand ten opzichte van zeehonden, met name de witte pups. Zij lijken misschien in nood, maar in de meeste gevallen zijn ze al “afgespeend”. Dit betekent dat de moeder al klaar is met het zogen van de pups en dat ze het zelf moeten gaan rooien. In andere gevallen is dit nog niet zo, maar is de moeder vaak wel in de buurt.