Eerste Kerstdag op twee-na-warmste, tweede Kerstdag code geel voor storm

In De Bilt werd het om 18:10 maar liefst 11,6 graden. Daarmee is het de op twee na warmste Eerste Kerstdag sinds de start van de metingen in 1901. Recordhouder is 2015 met 14,0 graden en 1997 staat met 12,8 graden op een tweede plaats. Ook morgen is het zacht, zo meldt WeerOnline.