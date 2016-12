OM online extra scherp op discriminatie in aanloop naar verkiezingen

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen extra scherp letten op het beledigen en discrimineren van politici op sociale media.

Dat zegt hoofdofficier van Justitie, Theo Hofstee, in gesprek met AT5. 'Ik verwacht vanwege de verkiezingen dat we heel alert moeten zijn op wat zich gaat afspelen op social media'. We zullen heel snel moeten ingrijpen op misbruik, belediging en discriminatie.'

Van Hofstee vindt het wel belangrijk dat alle meningen moeten kunnen worden geuit, maar wel op een nette democratische manier. 'Iedereen die aan de democratie deelneemt, zoals Sylvana Simons, moeten wij beschermen. Dus we gaan hier éxtra op letten.'