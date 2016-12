Auto op zijn kant in Emmen

Afgelopen vrijdagavond vond op de bekende klinkerweg de Emmerhoutstraat in Emmen tegen 23.00 uur een eenzijdig ongeval plaats.

Een bestuurder van een auto raakte op de gladde weg de macht over het stuur kwijt en schampte een boom waarna de auto op z`n zijkant terecht kwam. De bestuurder heeft ter plekke een blaastest afgenomen, waarop de bestuurder is aangehouden en is overgebracht naar het politie bureau.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie heeft het ongeval in onderzoek. De bestuurder raakte niet gewond.