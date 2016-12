In Lek aangetroffen lichaam betreft vermiste Culemborger (18)

De politie heeft de identiteit kunnen vaststellen van het afgelopen vrijdagochtend aangetroffen lichaam in de rivier de Lek bij Culemborg. 'Het gaat om de sinds 19 november vermiste 18-jarige man uit Culemborg. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is van een misdrijf', meldt de politie.

Station Culemborg

De 18-jarige man was de middag van 19 november voor het laatst gezien op het station van Culemborg. Sindsdien zijn er diverse zoekacties georganiseerd, maar die leidden niet tot het terugvinden van de Culemborger.

Melding lichaam in Lek

Vrijdagochtend 23 december kreeg de politie een melding dat er een levenloos lichaam in de Lek bij Culemborg lag. Het stoffelijk overschot is vrijdag geborgen en daarna overgebracht naar Forensische Opsporing in Elst voor identificatie en onderzoek naar de doodsoorzaak.

Dit onderzoek heeft nu uitgewezen dat het om de vermiste Culemborger gaat. Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat het lichaam al langere tijd in het water heeft gelegen en dat er geen aanwijzingen zijn gevonden die duiden op een misdrijf. Het politieonderzoek is hiermee afgerond.