'Schoorsteenbrand' Vlaardingen blijkt vals alarm

Vrijdagavond rukte de brandweer uit voor een melding van een schoorsteenbrand aan de Emmakade in Vlaardingen.

Bij een controle in de woning was het niet echt duidelijk of het inderdaad om een schoorsteenbrand ging en daarom besloot de brandweer de hoogwerker op te stellen. Vanuit de hoogwerker werd de schoorsteen ook beoordeeld maar er bleek weinig aan de hand