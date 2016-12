Twee woningen beschadigd na explosie Roosendaal

Een woning aan de Schuivenoord is zondagavond 25 december flink beschadigd geraakt na een explosie. 'Ook een nabijgelegen woning liep schade op', meldt de politie die op zoek is naar getuigen.

Melding explosie

De politie kreeg rond 22.40 uur een melding van een explosie bij een woning aan de Schuivenoord. Agenten kwamen ter plaatse en zagen een flinke ravage. De voordeur en een ruit van de woning waren flink vernield.

Zwaar vuurwerk

Vermoedelijk is de schade door zwaar vuurwerk toegebracht. Ook bij een in de buurt gelegen woning was een ruit vernield. De bewoners die op dat moment thuis waren, raakten niet gewond.