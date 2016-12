Volleybalbondscoach Guidetti stopt bij Oranje

De 44-jarige Italiaan werd in september vader van een dochter en wil meer tijd doorbrengen met zijn gezin in zijn woonplaats Istanbul. Onder leiding van Guidetti bestormde Oranje de afgelopen twee jaar de wereldtop. De volleybaldames wonnen zilver op het EK, brons in de World Grand Prix en eindigden als vierde op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro.

Twee zeer succesvolle jaren

Op 22 januari 2015 werd Giovanni Guidetti in Apeldoorn gepresenteerd als nieuwe bondscoach van de Nederlandse volleybalsters. Met de charmante Italiaan aan het roer reikte Oranje tot grote hoogten. Guidetti veroverde de harten van sportminnend Nederland door zijn aanstekelijke enthousiasme en oprechtheid.

Guidetti heeft het bondscoachschap altijd gecombineerd met het coachen van een clubteam. Sinds 2008 staat hij aan het roer bij de Turkse topclub Vakifbank Spor Kulübü in Istanbul, waar hij grote successen beleefde. Door zowel club- als bondscoach te zijn, is Guidetti nagenoeg iedere dag van het jaar actief als coach.