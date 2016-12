Man gewond bij schietpartij in Amsterdam

Bij een schietpartij in Amsterdam is maandagavond een man gewond geraakt.

De schietpartij vond plaats rond 23.15 uur in een woning aan de Vier Heemskinderenstraat. Meerdere ambulances kwamen ter plaatsen. Ook de brandweer is ter plaatse gekomen om het slachtoffer op een brancard uit een woning op de tweede etage te hijsen. Het slachtoffer was bij kennis en is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.