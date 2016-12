Beste oliebollen komen weer uit Spijkenisse

Evenals vorig jaar kwam zijn zaak als beste uit de bus bij de AD Oliebollentest. In deze 24ste Oliebollentest gaat de tweede plaats naar Bakkerij Brokking in IJsselstein. Bakkerij Aad Klootwijk uit Capelle aan den IJssel eindigt op de derde plaats.

Volgens de krant bakken de bakkers hun oliebollen steeds beter. Het panel bezocht in totaal 160 oliebollenbakkers. Het familiebedrijf Voskamp (met zeventien filialen en 180 medewerkers) produceert 13.000 stuks per uur. Vorig jaar gingen er meer dan 500.000 over de toonbank.