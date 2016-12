België heeft zes aanslagen weten te voorkomen

De politie in België heeft sinds 2014 minstens zes aanslagen weten te voorkomen. Dat zegt de Brusselse baas van de recherche, Eric Jacobs, in de De Tijd.

Jacobs: ''Het gaat het vaak om kleine criminelen die onvoldoende waren geïntegreerd in de maatschappij''. Volgens Jacobs zijn de informanten in de plaatselijke gemeenschappen steeds belangrijker geworden. "Veel mensen uit de moslimgemeenschap zijn het niet eens met de terroristen en ze helpen de politie. (...) Het is dus een verkeerd debat om over 'de islam' te spreken. Het gaat over een minderheid."