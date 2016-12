Dode bij aanrijding in 's-Heerenhoek

Afgelopen nacht heeft omstreeks 04.00 uur een dodelijk verkeersongeval plaats gevonden op de Heinkenzandseweg. Daarbij is een man om het leven gekomen.

De identiteit van het slachtoffer kan nog niet vrijgegeven omdat nabestaanden nog niet in kennis gesteld zijn. De toedracht van het ongeval is nog niet duidelijk, getuigen worden opgeroepen om te bellen met de politie via 0900-8844.

De politie kreeg een melding van de inzittenden van een auto bestuurd door een 57-jarige man uit ‘s-Gravenpolder dat zij gestopt waren omdat zij kennelijk iemand geraakt hadden. Zij zagen dat het slachtoffer dood op het wegdek lag. Iets verderop werd een fiets onbeschadigd aangetroffen. De politie heeft van de bestuurder en de twee andere inzittenden van de auto een verklaring opgenomen. Specialisten van het team Verkeer onderzoeken of er een eerder feit aan dit ongeval vooraf is gegaan waardoor het slachtoffer mogelijk al op het wegdek lag. Een 40-jarige vrouw uit ’s-Gravenpolder, was als een van de eersten ter plaatse en ondersteunde de agenten bij de wegafzetting en het op afstand houden van getuigen.