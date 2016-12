Vijf mensen gewond bij verkeersongeval in Dordrecht

Een auto reed om ongeveer 23.45 uur op de Merwedestraat in de richting van het centrum. Volgens getuigen verloor de bestuurder in een flauwe bocht de macht over het stuur, sloeg over de kop en kwam tot stilstand tegen een boom. Hierdoor raakten de slachtoffers gewond en twee van hen konden niet zelfstandig uit de auto komen. Zij zaten bekneld op de achterbank.

De vijf slachtoffers, 4 vrouwen van 16-, 17-, 18- en 20 jaar oud en de 20-jarige mannelijke bestuurder zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Daar bleek de 20-jarige vrouw haar bekken te hebben gebroken. De overige vier, afkomstig uit Dordrecht (3x) en Papendrecht hadden diverse verwondingen.

De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van dit ongeval en heeft het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd. De auto in weggetakeld voor onderzoek.