'NPO moet openheid gaan geven over salarissen van haar presentatoren'

De publieke omroep (NPO) moet openheid gaan geven over de salarissen van haar presentatoren.

Dat stelt staatssecretaris Sander Dekker van Media in een schrijven aan de Tweede Kamer. De publieke omroep zal tevens ook meer openheid moeten gaan geven over uitzendrechten of andere projecten waar het publieke geld aan op gaat.

De discussie over de torenhoge salarissen van NPO- presentatoren werd in de Tweede Kamer opnieuw aangezwengeld toen bekend werd dat presentator Giel Beelen (BNN-VARA), naast zijn absurde salaris van 560.000 euro per jaar, ook nog eens geld kreeg voor advieswerk.

Dekker noemt het 'hoogst ongewenst' dat medewerkers 'salarissen en functies stapelen', zodat ze op papier meer werk verrichten dan een fulltime dienstverband met zich meebrengt.

De NPO, die vaak schimmig doet bij vragen over contractafspraken, moet als het aan Dekker ligt vanaf nu met de billen bloot.