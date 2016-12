Gewapende overval op geldwagen in Weesp

Aan het Buitenveer in Weesp is dinsdagmorgen een geldwagen overvallen. Bij de overval raakte niemand gewond.

Omstreeks 10.34 uur stond de geldwagen voor een filiaal van de ING toen twee verdachten het personeel bedreigde met een vuurwapen. Het duo ging er met een onbekend geldbedrag op een scooter vandoor in de richting van het industrieterrein van Weesp. Op de Frans Halsstraat werd kort daarop een scooter teruggevonden. De verdachten stapten over in een donkerkleurige bestelauto/busje en reden weg in de richting van de Rembrandt van Rijnstraat.

De politie is na de overval een klopjacht begonnen naar de daders. Hierbij is gebruik gemaakt van een helikopter.