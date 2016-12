Taakgroep Desert Falcon in Mali neemt taken over

Foto: Defensie

Den Haag De taken van de Special Operations Land Task Group (SOLTG) Scorpions in Mali zijn overgenomen door de Long-Range Reconnaissance Patrol Task Group Desert Falcon. Inmiddels zijn de eerste verkenningen al uitgevoerd. In de komende weken wordt de eenheid volledig uitgerust voor de taken en de activiteiten verder uitgebreid.