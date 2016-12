Politie roept verdachten dodelijk schietincident Hellevoetsluis op zich te melden

Op 26 december om 18.00 uur kwamen meerdere meldingen binnen op de politiemeldkamer over schoten die buiten gehoord werden. Agenten vonden op de Branding twee zwaargewonde mannen. Twee traumahelikopters werden opgeroepen om hulp te verlenen. Ondanks alle inzet van de Mobiele Medische Teams overleed het eerste slachtoffer, een 29-jarige man uit Hellevoetsluis, dezelfde avond nog aan zijn verwondingen. Het tweede slachtoffer, een 22-jarige Rotterdammer, overleed later die nacht in het ziekenhuis. De mannen waren op visite in een woning aan de Branding. De politie is een groot onderzoek gestart.



Inmiddels lijkt duidelijk wie er betrokken zijn geweest bij het schietincident. Het gaat om minimaal drie mannen. De politie roept deze mannen met klem op om zich te melden. Zij staan inmiddels gesignaleerd.



Gisteravond is er een eerste buurtonderzoek gehouden en is een sporenonderzoek uitgevoerd in de straat. Het buurtonderzoek wordt vandaag voortgezet.