Inzamelingsactie voor betrokken man bij dood grensrechter valt niet bij iedereen goed

De man die veroordeeld is voor de betrokkenheid bij de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012, heeft slechts 1060 euro overgemaakt van de totale boete van 60.000 euro. Dit meldt Het Parool.

Omdat de man moeite heeft om het totale bedrag te betalen, is zijn familie een inzamelingsactie begonnen. Mocht het resterende bedrag van bijna 59.000 euro niet voor half januari zijn overgemaakt, dreigt er beslag gelegd te worden op de woning en inboedel van de man. Daarnaast moet de man nog een jaar de cel in. De inzamelingsactie voor de man valt niet bij iedereen in goede aarde.

Grensrechter Richard Nieuwenhuizen kwam in 2012 om het leven tijdens een wedstrijd tussen Buitenboys Almere en Nieuw Sloten uit Amsterdam. Nieuwenhuizen werd geslagen en geschopt door spelers van Nieuw Sloten.

De verdachte vader werd voor zijn aandeel in de vechtpartij veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. Wegens goed gedrag en het uitzitten van een groot gedeelte van zijn straf is de man inmiddels op vrije voeten. Volgens de familie van de veroordeelde verdachte wilde hij alleen de vechtpartij sussen.