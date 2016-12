Schrikkelseconde op 31 december 2016

De internationale organisatie die de aardrotatie observeert (IERS) heeft aangekondigd dat op 31 december 2016 aan het einde van de dag een schrikkelseconde zal worden ingevoerd in de gecoördineerde wereldtijd (UTC).

Deze schrikkelseconde wordt ingevoerd omdat de middelbare zonnetijd (gebaseerd op de rotatie van de aarde om zijn as) en de atoomtijd (die de basis is voor UTC) niet precies even snel lopen.

Atoomklokken bij VSL en andere nationale instituten houden de tijd heel nauwkeurig bij, terwijl de zonnetijd varieert als gevolg van onvoorspelbare fluctuatie in de rotatiesnelheid van de aarde en de langzame afremming van de aardrotatie als gevolg van zeestromingen en de atmosfeer. Het gevolg hiervan is dat de zonnetijd en de atoomtijd langzaam uit elkaar gaan lopen. Om te voorkomen dat dit verschil te groot wordt, wordt zo nu en dan een schrikkelseconde ingevoerd in de UTC.

Aan het eind van december 2016 wordt een positieve schrikkelseconde ingevoerd. Volgens de UTC worden dan de volgende tijdstippen geteld:

31 december 2016, 23u 59m 59s

31 december 2016, 23u 59m 60s

1 januari 2017, 0u 0m 0s



Het verschil tussen UTC en de Internationale Atoomtijd (TAI) bedraagt dan:

van 1 juli 2015, 0u UTC, tot 1 januari 2017 0u UTC : UTC-TAI = - 36 s

van 1 januari 2017, 0u UTC, tot nader bericht : UTC-TAI = - 37 s