Man (43) overleden na ongeval A37

Aan het einde van de middag raakte een 82-jarige bestuurder van een personenauto met aanhangwagen uit Marienheem betrokken bij een eenzijdig ongeval. Het voertuig raakte over de kop en belandde in de berm. De politie had een afzetting gecreëerd zodat de berger zijn werk kon doen. Op dat moment kwam er een andere bestuurder aanrijden, een 50–jarige man uit Elim. Deze botste tegen de politieauto in kwam vervolgens in botsing met de auto waaraan de aanhanger gekoppeld was. Daar raakte hij de 43-jarige man die bij de auto stond en deze man is ter plaatse overleden. De man uit Hoogeveen was de bestuurder van de auto met aanhanger te hulp geschoten nadat er contact was geweest over de aanrijding. De 50-jarige bestuurder uit Elim is aanspreekbaar, met onbekend letsel, naar het ziekenhuis gebracht. Van de man is een bloedproef afgenomen om te onderzoeken of er sprake is van alcohol- en/of drugsgebruik. De man zal als verdachte worden gehoord over de toedracht.