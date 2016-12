Beter monitoren demente bejaarden levert grote besparing op

Als ouderen met dementie niet langer ten einde raad in een ziekenhuis of verpleeghuis terechtkomen, kan dat per maan zo'n 2000 euro per patiënt schelen.

Onderzoekers van het Alzheimer Centrum aan de Nijmeegse Radboudumc maken dit bekend. Om dit te bewerkstelligen moet een team van hulpverleners patiënten en hun mantelzorgers veel beter monitoren. Dit schrijft het Algemeen Dagblad woensdag.

Huisarts Chantal Hensens uit Wijchen zag 3,5 jaar geleden al dat de zorg voor demente ouderen anders moest. Daardoor wist ze op 14 patiënten ruim 6 ton aan zorgkosten te besparen, zo schijven de onderzoekers. Het zorgteam van Hensens pakte de zaken anders aan. Wijkteams voeren vaak één keukentafelgesprek en kennen zorg toe, maar laten daarna vaak de patiënte en de mantelzorger aan hun lot over. Het team van Hensens daarentegen blijft constant in beeld. Er is een centrale rol voor een in dementie gespecialiseerde verpleegkundige, die samen met huisarts, specialist ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut en welzijnswerker bekijkt hoe iemand zo lang mogelijk thuis kan wonen. Onderzoeker Minke Nieuwboer van het Radboudumc in de krant: 'Vaak zit de crux in het ontlasten van mantelzorgers, van wie ruim de helft zwaar belast is volgens Alzheimer Nederland. Als zij uitvallen is de gang naar het verpleeghuis vaak onvermijdelijk.'

Voor deze manier van zorg is volgens Nieuwboer wel meer financiering van zorgverzekeraars nodig. 'Huisartsen en verpleegkundigen die de tijd nemen om intensief met elkaar én met de patiënt en familie te overleggen, moeten die uren wel kunnen declareren. Maar dan nog is dat véél goedkoper dan spoedopnames in het ziekenhuis of het verpleeghuis.'