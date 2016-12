'Vluchtroute verdachte aanslag Berlijn lijkt via Nederland te lopen'

In de rugzak van Anis Amri, de verdachte van de aanslag in Berlijn, zou een simkaart zijn gevonden die tussen 20 en 22 december werd uitgedeeld in winkelcentra in Breda, Nijmegen en Zwolle.

De kaarten zijn tijdens een reclameactie van een telecommunicatiebedrijf uitsluitend in Nederland uitgedeeld. Waarschijnlijk is Anis Amri na de aanslag in Berlijn dus ook nog in Nederland geweest.

De Franse zenders LCI en TF1 melden dat Amri vanuit Amsterdam naar Lyon is gereisd, zo meldt de NOS woensdag. Vanaf station Sloterdijk zou hij een bus naar Lyon hebben genomen en onderweg niet zijn gecontroleerd. Het is wel zeker dat Amri in Lyon een treinkaartje naar Milaan heeft gekocht. In Milaan werd de Tunesiër door de politie doodgeschoten. Dat was vier dagen nadat een vrachtwagen inreed op de kerstmarkt in Berlijn. Hierbij kwam 12 mensen om het leven en raakten tientallen gewond.