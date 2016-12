Vrachtwagen rijdt tegen woning

Een vrachtwagen is woensdagochtend in Geldrop tegen de pui van een woning gereden.

Dat gebeurde rond 09.20 uur op het Bogereind. Vermoedelijk is de chauffeur onwel geworden, waardoor hij de macht over het stuur verloor. Dit meldt onder meer het Eindhovens Dagblad woensdag. Volgens de krant is de woning flink beschadigd en de 74-jarige bewoonster erg geschrokken, maar niet gewond geraakt.

De chauffeur raakte bekneld zijn truck. Nadat hij uit zijn vrachtwagen bevrijd was, is hij overgebracht naar een ziekenhuis.