Vertragingen Schiphol door mist

De verwachting is dat dit de hele dag zal duren. Dit meldt Schiphol. Schiphol adviseert reizigers hun vluchtinformatie te checken via schiphol.nl, de schiphol app of via de website van de airline.

Het KNMI geeft in verband met dichte mist code geel af voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Noord-brabant, Utecht, Overijssel, Gelderland en Limburg.