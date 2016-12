Gesignaleerde man aangehouden door EVA-team

Het EVA-team van de politie heeft woensdagochtend een 38-jarige man aangehouden in een woning aan de Buizerdlaan. Dit meldt de politie woensdag.

Schorsende voorwaarden overtreden

'De man, een 38-jarige inwoner van Delft, werd in juni dit jaar aangehouden voor een bedreiging die hij pleegde in Den Haag. Onlangs werd hij in vrijheid gesteld. Hij kreeg daarbij een aantal schorsende voorwaarden opgelegd waaraan hij zich gedurende zijn invrijheidstelling diende te houden. Toen bleek dat hij dit niet deed, werd hij gesignaleerd', aldus de politie.

EVA-team

Het EVA-team werd ingezet om onderzoek te doen naar zijn verblijfplaats. In alle vroegte stelden leden van het team vast dat de man zich in een woning aan de Buizerdlaan bevond en hield men de man, in samenwerking met agenten van het Basisteam Delft, aan. Omdat de man weigerde de voordeur te openen, moest deze geforceerd worden.

De man zit nu weer vast en zal zich voor de Rechter Commissaris moeten verantwoorden voor het niet nakomen van de opgelegde voorwaarden.