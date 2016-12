Brief met doodsbedreiging aan agenten op kerststal aangetroffen

Op 21 december is in het Brabantse Cuijk een doodsbedreiging aan twee agenten geuit via een brief die op een kerststal aan de Kerkstraat was gehangen. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Brief op kerststal

'In de brief werden twee agenten met de dood bedreigd. Hierop werd direct een onderzoek gestart', aldus de politie. Dit leidde op zaterdag 24 december tot de aanhouding van een 56-jarige man in zijn woning in Cuijk. Op dinsdag 27 december werd een tweede verdachte opgepakt, nadat hij zich meldde op het politiebureau in Cuijk. Het gaat om een 45-jarige man, eveneens woonachtig in Cuijk.

De tweede verdachte zit nog vast voor verder onderzoek. De 56-jarige verdachte werd dinsdag vrijgelaten. Hij blijft verdachte in de zaak. Als het onderzoek is afgerond wordt een dossier opgemaakt, dat doorgestuurd wordt naar het Openbaar Ministerie voor verdere afhandeling.