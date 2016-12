Ravage na onwelwording vrachtwagenchauffeur A76

Woensdagmiddag is rond het middaguur een 63-jarige bestuurder van een vrachtwagen uit Heerlen gewond geraakt nadat hij onwel werd. 'Het slachtoffer botste met zijn vrachtwagen door een vangrail van de autosnelweg A76 en kwam in de middenberm tot stilstand', zo meldt de politie woensdagmiddag.

Onwelwording

'Rond het middaguur kregen de hulpdiensten melding van de eenzijdige aanrijding tussen de vrachtwagen en de vangrail, op de A76 ter hoogte van de afrit Spaubeek', aldus de politie. De bestuurder die kwam uit de richting van Eindhoven, raakte onwel, waarna het voertuig in botsing kwam met de vangrail in de middenberm. Het slachtoffer heeft ter plaatse medische behandeling gekregen en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Verkeershinder

De autosnelweg is, in beide richtingen, als gevolg van de hulpverlening en bergingswerkzaamheden enkele uren grotendeels gestremd geweest. Op aanwijzingen van de hulpdiensten kon het verkeer via de vluchtstrook passeren, wat zorgde voor een behoorlijke filevorming.

Schade

De vangrail in de middenberm is over meerdere meters beschadigd geraakt door het ongeval en het bergen van het voertuig. Rijkswaterstaat zal nader onderzoek in stellen naar het wegdek en de vangrail, voor eventuele herstelwerkzaamheden.