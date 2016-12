Vier arrestaties na vondst 1.800 kilo illegaal vuurwerk

Vier arrestaties

'Daarbij hielden de agenten 4 personen aan. De vuurwerkvondsten en aanhoudingen zijn het resultaat van een uitgebreid politieonderzoek naar illegale vuurwerkhandel', aldus de politie.

Onderzoek

Een aantal maanden geleden hielden agenten in Spijkenisse twee minderjarigen aan die in het bezit waren van cobra’s en ander illegaal vuurwerk. De politie startte een uitgebreid onderzoek naar de herkomst van het vuurwerk en degenen die in de illegale spullen handelde. Dit leidde de agenten uiteindelijk naar een adres in Wezep en een adres in Hoogvliet.

Invallen

Vanochtend deed de politie een inval op beide adressen. In zowel Wezep als Hoogvliet troffen de agenten een bus aan die volgeladen was met illegaal vuurwerk. In totaal ging het om 1800 kilo De spullen werden direct in beslag genomen. In Wezep werden een 53-jarige man uit Amersfoort en een 41-jarige man uit Leusden uit aangehouden. In Hoogvliet mochten een 42-jarige man uit Spijkenisse en een 52-jarige man uit Hoogvliet mee komen naar het bureau.