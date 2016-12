Onderzoeksraad volgt aanpak onbewaakte spoorwegovergangen

Betrokken partijen zoals ProRail en het ministerie I&M willen de veiligheid van dit soort overwegen verbeteren en hebben daarvoor het programma ‘Niet Actief Beveiligde Overwegen’ opgesteld. Over een jaar beoordeelt de Onderzoeksraad welke maatregelen zijn genomen en hoe de aangekondigde versnelde uitvoering van het programma is verlopen. De Onderzoeksraad heeft hierover een brief gestuurd aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ProRail en de gemeente Winsum.

Geen onderzoek Winsum

Onderzoekers van de Onderzoeksraad zijn op 18 november jl.ter plaatse geweest in Winsum om verkennend onderzoek te doen naar de overwegbotsing. Hieruit komt naar voren dat de bestuurder van de vrachtwagen de naderende trein niet (bewust) opmerkte. Op deze overweg vonden in 2014 twee dodelijke ongevallen plaats, waarop de gemeente Winsum en ProRail een plan opstelden om de overwegen in Winsum veiliger te maken. De totstandkoming en de uitvoering van het plan verliepen in eerste instantie traag, maar naar aanleiding van het recente ongeval hebben de betrokken partijen aangekondigd voortvarend aan de slag te gaan. De Onderzoeksraad zal dit proces volgen, maar heeft besloten het ongeval in Winsum niet nader te onderzoeken.