KNMI waarschuwt voor mistbanken in midden en zuiden van het land

'In het midden en zuiden komen plaatselijk verraderlijke mistbanken voor met zicht van minder dan 200 meter', aldus het KNMI die code geel heeft afgegeven. De waarschuwing geldt voor de provincies Flevoland, Gelderland, Utrecht Noord-Brabant en Limburg van woensdagavond 20.00 uur tot donderdagochtend 10.00 uur.

Dichte verraderlijke mistbanken

Vanwege de dichte mistbanken ontstaan er gevaarlijke rijomstandigheden door slecht zicht. Het KNMI adviseert weggebruikers daarom dan ook om de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. De mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden.

Er trekken van het zuiden uit opklaringen het land binnen. In deze opklaringen kan echter opnieuw mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen de +1°C vlak aan zee en -3°C landinwaarts in opklaringsgebieden. De zuidoostelijke wind is zwak.

Koud

Donderdagochtend lossen mist en lage bewolking geleidelijk op en vooral in de middag schijnt de zon op veel plaatsen. Ondanks dat blijft het tamelijk koud met maxima rond +2°C graden. De wind is zuid tot zuidoost, zwak tot matig kracht 3 of minder.