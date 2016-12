SP-Kamerlid solliciteert op PR-functie voor Shell en NAM

Volgens SP-Kamerlid Paul Ulenbelt is hij de aangewezen persoon om namens SHELL de beschadigde reputatie van NAM in Groningen te herstellen. Daarom heeft hij gesolliciteerd op de functie External Relations Manager Earthquakes.

'Een hele mond vol, maar het komt erop neer dat ze iemand nodig hebben met ideeën over hoe ze hun dramatische imago in Groningen kunnen redden. Nou, dat weet ik wel. De gaswinning omlaag naar een veilig niveau en stoppen met het in de weg zitten van Groningers. Dus die baan krijg ik vast', aldus een gemotiveerde Ulenbelt.

Ulenbelt is zelfs zo gemotiveerd dat hij vier januari aanstaande zijn sollicitatiebrief hoogst persoonlijk bij de NAM zal komen overhandigen. Aldaar zal hij zijn ideeën toelichten. 'Minder aardbevingen en minder gedonder met de schadeafhandeling betekent minder ellende voor Groningers en dus een minder slecht imago. Zo simpel kan het soms zijn.'

Ulenbelt geeft aan een goede kijk te hebben op imago-management. 'Het is denk ik belangrijk dat de NAM zich realiseert dat een effectieve en geloofwaardige communicatiestrategie begint met goed gedrag. Wanneer ik de baan krijg zou ik de NAM dan ook voorstellen daarmee te beginnen: Stop met Groningers het leven zuur te maken en communiceer dat actief. Stop met het bestrijden van Groningers met schade aan hun huis, ga ze helpen.'