PostNL 'is er als de kippen bij' met nieuwe postzegels

10 kippenrassen

Tien welbekende kippen – vijf hanen en vijf hennen – pronken daarvoor op een nieuw postzegelvel. Nederland telt naar schatting 1 tot 1,5 miljoen hobbypluimveedieren. Zo’n honderdduizend hobbyhouders beleven op dit moment plezier aan deze dieren waartoe ook ganzen, kalkoenen en watervogels behoren .

Woensdag ontving in Barneveld tijdens de Eindejaarsbeurs in de Veluwehal de Barneveldse burgemeester Asje van Dijk het eerste postzegelvel over de kippenrassen uit handen van Mark-Jan Pieterse, manager Marketing Consumenten van PostNL.

Tijdens deze eerste dag van de verzamelbeurs verhandelden ruim 160 exposanten, verenigingen en culturele instellingen duizenden postzegels, munten en ansichtkaarten. De eerste beursdag trok circa 4.000 bezoekers.

Verkrijgbaarheid

Op de tien postzegels ‘Nederlandse kippenrassen’ staat ‘Nederland 1’, bedoeld voor post tot 20 gram met een bestemming binnen Nederland. Deze postzegels zijn vanaf 2 januari 2017 te koop bij alle winkels van Bruna en via Collectclub.nl. De geldigheidstermijn is onbepaald.