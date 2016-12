Vanochtend dichte mist en kans op gladde wegen

Met uitzondering van Groningen komt er vanochtend op veel plaatsen dichte mist voor met zichten minder dan 200 meter. Verder is er vanochtend met name op lokale wegen kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten of aanvriezende mist. Dit geldt voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.