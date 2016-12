Nepmedewerkers PostNL plegen grote Apple-roof

Twee mannen verkleed als medewerkers van PostNL hebben voor Kerst een grote lading computers gestolen in Nieuwegein. Het bedrijf computerbedrijf iUsed Store waarschuwt kopers via Facebook deze spullen niet te kopen.

De dieven haalde vrijdag met een grote bestelbus bij de tweedehands computerwinkel in Apple-producten een bestelling op. De mannen registreerden zogenaamd de lading en vertrokken met de spullen in een bus. Niet veel later kwam de echte PostNL-bus voor dezelfde bestelling. De spullen zijn nooit aangekomen bij een PostNL-depot.

Volgens de gedupeerde winkel gaat het om zo'n 38 producten die zijn ontvreemd. De eigenaar heeft de producten met de bijbehorende nummers op Facebook gezet om mensen te waarschuwen deze producten niet te kopen. Het bedrijf heeft tevens beelden van een bewakingscamera waarop te zien is hoe het tweetal te werk gaat. Het bedrijf heeft aangifte gedaan.