Oliebollenbakker uit de Amsterdamse Pijp krijgt steun na slechte recensie

Wie voetbalt beter Ajax of Feyenoord? Wie bakt de lekkerste oliebollen, is dat de regio Rotterdam of Amsterdam? Uit de oliebollentest van het AD blijkt in ieder geval dat de Amsterdammers geen oliebollen kunnen bakken.