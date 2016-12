Politie onderzoekt verbanden tussen branden in Culemborg

In Culemborg hebben woensdagavond en de daaropvolgende nacht op verschillende plaatsen branden gewoed. Rond 21.00 uur brak er brand uit in een voormalig zwembad. Later in de nacht waren er een zestal autobranden. Niemand raakte gewond. De politie doet vandaag onderzoek naar de oorzaken.

De brand in het leegstaande zwembad aan de Multatulilaan werd door omstanders rond 21.00 uur bij de hulpdiensten gemeld. Rond 22.40 uur kon het sein brand meester worden gegeven. Het pand raakte door de brand grotendeels verwoest. Het oude zwembad in Culemborg zou naast een islamitisch gebedshuis ook een thuishonk worden voor jongeren uit de moslimgemeenschap in de stad. De oorzaak is nog onbekend, de politie gaat daar vandaag onderzoek naar doen. Daarbij wordt de mogelijkheid van brandstichting niet uitgesloten.

Mogelijke verbanden onderzocht

Later in de nacht van woensdag op donderdag werden er autobranden gemeld op onder meer de Hageroos, De Van der Duyn Van Maasdamstraat en Thorbeckestraat. Zeker zes auto’s gingen in vlammen op. De branden ontstonden even voor 02.00 uur die nacht. Ook hierbij doet de politie onderzoek naar de oorzaak en wordt brandstichting niet uitgesloten. Tot dusver is niet gebleken van verbanden tussen de brand in het voormalige zwembad en de autobranden later die nacht. Wel wordt er in het onderzoek naar gekeken of er al dan niet verbanden zijn.