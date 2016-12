Zware explosie bij woning in Eindhoven

Een huis aan de Honthorststraat in Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag beschadigd na een zware explosie.

De explosie vond plaats rond 04.00 uur. Door de explosie raakte een woning beschadigd en sneuvelde tientallen ruiten van woningen en ook auto's. Niemand raakte gewond, aldus een woordvoerder van de politie.

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart. Of het gaat om zwaar vuurwerk of een ander explosief is nog niet bekend.