Theo Hiddema wil politiek in en met nieuwe rechtse partij FVD

De strafadvocaat legt uit waarom hij de politiek in wil. In een interview met de Volkskrant zegt hij: ''Wellicht is ons Forum een reddingsboei voor mensen die niet op de PVV durven stemmen.'

Forum voor Democratie

De partij met als lijsttrekker Thiery Baudet zal op 15 maart 2017 meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Thierry Baudet, jurist en publicist, maakte zich dit jaar hard voor het Oekraïne-referendum. Forum voor Democratie heeft als programmapunten onder meer bindende referenda, een referendum over de euro, een stop op de verder uitbreiding van de Europese Unie, de terugkeer van de grenscontroles en de invoering van Green Cards, naar Amerikaans voorbeeld. Ook is de partij voor een gekozen burgemeester.

Kandidatenlijst

Op de lijst van Forum voor Democratie worden de nummers drie tot en met vijf ingevuld door landmacht-kapitein Susan Teunissen, econoom Henk Otten en oud-journalist en hoogleraar ondernemingsbestuur Paul Frentrop. Op plaats acht staat de Zwolse psycholoog-psychotherapeut Gert Reedijk en op nummer negen en tien respectievelijke opiniemaker Yernaz Ramautarsing en violiste Zlata Brouwer.

Paul Cliteur

Een paar maanden geleden werd bekend dat rechtsfilosoof en columnist Paul Cliteur zijn steun verleend aan Forum voor Democratie. Cliteur is al tientallen jaren een bekende in de politiek.