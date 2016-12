Patiëntgegevens UMCG op straat door diefstal laptops

De gegevens van ongeveer 1.300 patiënten zijn mogelijk op straat komen te liggen nadat er drie laptops uit het UMCG zijn gestolen. Het ziekenhuis heeft aan RTV Noord bevestigd dat er op 20 december een brief is verstuurd naar de gedupeerden.

De laptops waren in gebruik voor onder andere longfunctiemetingen. Tevens stonden er persoonsgegevens op van patiënten. Volgens het UMCG gaat het om gegevens als naam, adres en woonplaats, geboortedata en patiëntnummers. Een woordvoerder laat weten: 'Het is dus niet heel gevaarlijk, maar uiteraard betreuren wij dit, want dit mag nooit gebeuren.'

Het ziekenhuis heeft van de diefstal aangifte gedaan bij de politie. Tevens is er melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.