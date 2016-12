Woning en auto's zwaarbeschadigd na explosie Eindhoven

In de nacht van woensdag op donderdag heeft een explosie bij een woning aan de Honthorststraat in Eindhoven voor grote schade gezorgd aan de woning en dichtbij geparkeerde auto's. 'Vooralsnog is onduidelijk wat de explosie exact heeft veroorzaakt', meldt de politie donderdag.

'De bewoner van het huis werd rond 04.00 uur wakker van een harde knal en ging kijken wat er aan de hand was. Hij zag dat de hele woonkamer vol rook stond en de voorpui zwaar beschadigd was. Meerdere ruiten sneuvelden', aldus de politie.

Hij alarmeerde de politie in de veronderstelling dat er zwaar vuurwerk naar binnen was gegooid. Wat uiteindelijk de explosie heeft veroorzaakt is echter ook na technisch onderzoek nog niet eenduidig vastgesteld. De man bleef ongedeerd.

Beschadigde auto's

Toen agenten bij de woning kwamen zagen ze dat niet alleen het huis, maar ook meerdere geparkeerde auto’s als gevolg van rondvliegende stukken steen flink beschadigd waren. De straat werd ten behoeve van nader onderzoek afgesloten.

Forensisch onderzoek

Daarmee waren forensisch rechercheurs tot ver in de dag druk doende. De mogelijke sporen die zij veilig stelden worden voor nadere analyse opgestuurd naar het NFI, in de hoop duidelijkheid te krijgen over het gebruikte explosieve materiaal.

De bewoner werd op het politiebureau gehoord en deed aangifte. Vooralsnog is er voor de recherche geen reden te veronderstellen dat sprake is geweest van een gerichte actie.

Getuigen

De politie is erg geïnteresseerd in mensen die mogelijk in of in de omgeving van de Honthorststraat rond de tijd van de explosie iets verdachts heeft gezien. Denk daarbij aan personen of voertuigen. Of misschien zijn er mensen die al eerder iets hebben gezien of gehoord dat ons kan helpen.