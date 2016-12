Machinisten en conducteurs verwachten problemen op het spoor vanwege werkonderbreking

Waarschijnlijk leggen ze dan aan het begin van de middag het werk neer. Een woordvoerder van de machinisten zegt in de media dat hij 'een veelvoud' verwacht 'van de 400 à 500 NS'ers die meededen aan het vorige groot werkoverleg. Dat was eind oktober in Amsterdam. De woordvoerder voorziet ook aanzienlijke gevolgen voor het treinverkeer. Dit meldt onder meer het AD donderdag.

Het NS=personeel is vooral tegen het rijden op vaste trajecten, het 'rondje om de kerk'. De NS heeft het personeel nu nieuwe roosters beloofd, maar dat duurt de machinisten en conducteurs veel te lang. De nieuwe werkschema's voor de machinisten komen in april en voor de conducteurs in april.

Eerder wilden machinisten al op de vrijdag voor Kerst het werk neerleggen, maar de rechter verbood dat. Die vond de staking nog te vroeg omdat de partijen nog in gesprek waren. Bovendien zou de machinistenvakbond VVMC in in haar brief niet duidelijk genoeg gesteld hebben at er al sprake was van een ultimatum.