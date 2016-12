Man heeft lanceerinrichting in de woning liggen

Een van de bewoners had onder meer 27 zogenaamde cakeboxen, 8 shells en een bijbehorende lanceerinrichting in de woning liggen. Ook lag er vuurwerk waarvan nog onduidelijk is wat de samenstelling hiervan is. in totaal gaat het om ruim 100 kilo illegaal vuurwerk. Een deel van de cakeboxen (57 kilo) waren zodanig met elkaar verbonden dat besloten werd dat de EOD hiervoor moest worden ingezet. Zij hebben vanavond de met elkaar verbonden cakeboxen verder onderzocht. Vijf kilo nemen ze mee, de overige 45 kilo kon door hen veilig worden ontmanteld zodat dit verder gewoon kan worden vervoerd. De eigenaar van het vuurwerk was niet aanwezig, hij zal nog gehoord worden.