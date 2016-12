Ondergrondse container in brand gestoken

Nu er weer vuurwerk verkocht wordt, neemt ook het aantal containerbrandjes toe. Vanmiddag was het raak aan de Gretha Hofstralaan in Vlaardingen.

Via de klep is vuurwerk in de container gegooid, waarna het gestorte huisvuil vlam heeft gevat. Dienst Toezicht en Handhaving reed toevallig langs en zag rook uit de ondergrondse container komen, waarna de brandweer is ingelicht.

De container is vervolgens volledig gevuld met water om er zeker van te zijn dat het vuur zou doven.