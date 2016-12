Chaos na aanrijdingen voor Haringvlietbrug door gladheid en dichte mist

De politie heeft vrijdagochtend vroeg de Haringvlietbrug op de A29 afgesloten nadat er zich in beide richtingen op de A29 meerdere aanrijdingen hadden voorgedaan vanwege de mist en mogelijk opgevroren stukken wegdek. Dit heeft de politie vrijdagochtend bekendgemaakt.

Gladheid

Om even na 06.00 uur ontstond de eerste aanrijding op de A29 richting Rotterdam ter hoogte van het Zuid-Hollandse Klaaswaal. Even latere rond 06.20 uur kwamen de andere kant op richting Bergen op Zoom door glijpartijen ook daar auto's met elkaar in botsing.

Chaos

In totaal ging het om 14 voertuigen en raakten er zeven personen gewond. Vanwege de chaos in beide richtingen besloot de politie de Haringvlietbrug in beide richtingen af te sluiten om de hulpdiensten zo de ruimte te geven om hun werk te kunnen doen. Vanwege de afsluiten van de brug wordt het verkeer omgeleid.