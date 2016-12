Waterpeil Maas daalt door aanvaring binnenvaartschip. Schipper aangehouden

Op de Maas bij Grave is een Duits binnenvaartschip tegen een pijler van de Thompsonbrug gevaren. Het schip is geladen met benzeen en de hulpdiensten rukten met groot materieel uit.

Volgens Omroep Brabant leek het schip in eerste instantie niet lek te zijn geraakt. Later werd er toch een damp gemeten die uit het schip vrijgekomen was. De gemeente laat weten dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

Waterstand Maas daalt

Het schip zou de stuw eruit hebben geramd. Hierdoor zijn zes schuiven beschadigd en is het water in de Maas bijna twee meter gedaald.

Aanhouding

De politie hield vrijdagmorgen in het ziekenhuis de 52-jarige man uit Slowakije aan. De man is de schipper van het schip dat in de nacht van donderdag op vrijdag een aanvaring had met een stuw op de Maas bij Grave.

De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van deze aanvaring. Daarbij worden ook specialisten in gezet van de Landelijke Eenheid voor het technisch onderzoek aan het schip. De schipper werd aangehouden voor verder verhoor. Bij hem is ook een bloedmonster afgenomen om vast te kunnen stellen of er mogelijk sprake was van alcoholgebruik.