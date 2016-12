Felle brand verwoest auto aan De Bokkelaren in 's-Hertogenbosch

In de nacht van donderdag op vrijdag is de brandweer uitgerukt voor een autobrand aan De Bokkelaren in 's-Hertogenbosch. De brandweer wist het vuur te doven maar liet daarvoor wel een tweede blusvoertuig met extra bluswater ter plaatse komen.

De geparkeerde auto brandde volledig uit. Een auto welke ernaast stond kon tijdig in veiligheid worden gebracht. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet bekend, maar men sluit brandstichting zeker niet uit. De laatste jaren zijn er in diezelfde straat tijdens de nachtelijke uren al meerdere auto's in vlammen opgegaan.